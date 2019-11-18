Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас едет в Украину для подготовки саммита нормандской четверки.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас 18 ноября посетит Харьков. После этого он поедет в район контактной линии.

19 ноября глава МИД Германии продолжит свой визит в Киеве, где состоятся переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими политиками.

Читайте: Встреча нормандской четверки состоится 9 декабря в Париже

Официальный представитель МИД Германии Кристофер Бургер отметил, что поездка является подготовкой предстоящего саммита в нормандском формате, проведение которого запланировано на 9 декабря в Париже.

Он также добавил, что целью встречи в нормандском формате является реализация Минских договоренностей.

Напомним, ранее Россия подтвердила участие во встрече нормандской четверки в Париже.