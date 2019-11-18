Голова Міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Маас їде в Україну для підготовки саміту нормандської четвірки.

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас 18 листопада відвідає Харків. Після цього він поїде в район контактної лінії.

19 листопада голова МЗС Німеччини продовжить свій візит у Києві, де відбудуться переговори з президентом України Володимиром Зеленським і іншими політиками.

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Офіційний представник МЗС Німеччини Крістофер Бургер зазначив, що поїздка є підготовкою майбутнього саміту в нормандському форматі, проведення якого заплановано на 9 грудня в Парижі.

Він також додав, що метою зустрічі в нормандському форматі є реалізація Мінських домовленостей.

Нагадаємо, раніше Росія підтвердила участь у зустрічі нормандської четвірки в Парижі.