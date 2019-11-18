В Генпрокуратуре изучают направленный им Госбюро расследований (ГБР) проект сообщения о подозрении пятому президенту Украины Петру Порошенко.
Госбюро расследований направило в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении пятому президенту Украины Петру Порошенко в рамках досудебного расследования возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 года. Сейчас Генпрокуратура изучает его.
Об этом сообщил генпрокурор Руслан Рябошапка.
– В Генпрокуратуре Украины эти материалы есть, они отрабатываются соответствующими структурными подразделениями… в ближайшее время будет принято процессуальное решение, – сказал Рябошапка.
Читайте: ГБР попросит Раду дать согласие на привлечение к ответственности Порошенко
Генпрокурор не исключает, что может потребоваться внести в документы определенные правки.
Напомним, что проект сообщения о подозрении Петру Порошенко был направлен в Генпрокуратуру 18 ноября.