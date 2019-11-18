У Генпрокуратурі вивчають спрямований ДБР проект повідомлення про підозру п’ятому президенту України Петру Порошенку.

Держбюро розслідувань направило до Генпрокуратури проект повідомлення про підозру п’ятому президенту України Петру Порошенку у рамках досудового розслідування можливого неправомірного впливу на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя у березні-травні 2019 року. Зараз Генпрокуратура вивчає його.

Про це повідомив генпрокурор Руслан Рябошапка.

– У Генпрокуратурі України ці матеріали є, вони відпрацьовуються відповідними структурними підрозділами. Найближчим часом буде ухвалено процесуальне рішення, – сказав Рябошапка.

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Генпрокурор не виключає, що може знадобитися внести у документи певні правки.

Нагадаємо, що проект повідомлення про підозру Петру Порошенку був направлений до Генпрокуратури 18 листопада.