Нормандская встреча состоится в начале декабря. О чем будут говорить лидеры стран, эффективен ли этот процесс и будет ли он результативным для Украины – в материале Фактов ICTV.

Встреча в нормандском формате состоится 9 декабря. Сначала об этом сообщали международные СМИ, ссылаясь на собственные источники, а впоследствии подтвердили в Офисе президента Украины. Подробности пообещали раскрыть позже.

Российская сторона сначала настаивала на том, что окончательной даты еще нет, но уже 18 ноября подтвердила свое участие в саммите 9 декабря в Париже. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что подготовка на завершающей стадии.

Условиями новой встречи лидеров были принятие формулы Штайнмайера и выполнение Минских договоренностей в части разведения войск. И Украина свои обязательства выполнила – военные отошли от линии соприкосновения на трех участках – Станица Луганская, Золотое, Петровское. На последнем участке сейчас идет разминирование.

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Последняя встреча в нормандском формате

На уровне глав государств нормандская четверка встречалась пять раз. Крайняя встреча с Владимиром Путиным и лидерами Франции и Германии состоялась в октябре 2016 года в Берлине. Это было еще при президенте Порошенко.

Результатом тех пятичасовых переговоров стала “дорожная карта” воплощения Минских договоренностей. Тогда говорили о полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе и выводе иностранных вооруженных подразделений для проведения выборов.

Что ожидает Украину?

В одном из своих последних интервью президент Владимир Зеленский целью такой встречи называл возобновление диалога:

– Нормандский формат направлен на то, чтобы обновить диалог, который может нас приблизить к прекращению войны, возвращению наших территорий и пленных.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко подчеркивал – не надо строить амбициозные планы насчет встречи:

– Давайте контролировать наши ожидания и не ставить слишком амбициозные задачи перед собой, чтобы потом, не найдя пути их выполнения, мы не говорили, что прогресс не достигнут и мы даже откатились назад, – сказал он в интервью РБК-Украина.

Политические эксперты же сходятся во мнении, что сам факт того, что встреча состоится – это уже хорошо.

Политолог Алексей Якубин отмечает – Зеленский пытается сделать все, чтобы деэскализировать ситуацию на Донбассе и сделать шаг к миру.

– Он понимает, что во многом его рейтинг базируется на восприятии его как “президента мира”. Отсюда были нюансы с согласием на формулу Штайнмайера и разведением сил. Но потенциал к деэскалации присутствует.

Александр Антонюк же подчеркивает – наша сторона слишком сильно идет на уступки РФ, не учитывая опыт других стран, в частности историй с Приднестровьем и Абхазией, где Россия постоянно смещает свои границы.

– Задача РФ четкая и понятная – восстановить экспансию на территориях постсоветского пространства. Она это делает “добиванием разбитой чашки” – начиная с Молдавии, заканчивая Грузией – разбивает страны на несколько республик.

О чем будут говорить лидеры?

За три года с момента последней встречи накопилось немало тем для обсуждения. В частности, закон об особом статусе Донбасса, который действует до 31 декабря 2019 года. В дальнейшем украинской власти предстоит разработать новый. Каким он будет, еще не знают. Но прежде Зеленский предполагал – детали нового закона могут быть предметом обсуждения во время встречи в нормандской формате.

– Нужно что-то делать и очень быстро. Скорее всего, законопроект будет базироваться на старом законе, возможно, с дополнениями. То, что анонсировали как Формулу Зеленского, – говорит Алексей Якубин.

Напомним, закон был принят еще в сентябре 2014 года и предусматривает, среди прочего, проведение местных выборов на территории Донбасса и амнистию лиц, участвовавших в конфликте. Но из-за невыполнения российской стороной условий местное самоуправление на Донбассе так и не было введено.

Очередной вопрос – актуализация Минских договоренностей.

– Есть открытые вопросы о местных выборах и их даты, дорожных картах дальнейшего разведения. Наша сторона говорила, что зимой не будет разведения, но есть вопрос оборудования пунктов пропуска, обновления социальных выплат, открыты вопросы амнистии и переходного правосудия, – перечисляет Якубин.

Вопрос будущего украинской газотранспортной системы из-за возможного прекращения транзита газа через Украину – то, что, вероятно, тоже будут обсуждать в Париже. Россия хочет достроить Северный поток-2 и отказаться от услуг Украины. Для нас же это миллионные убытки.

– Нужно уже думать, что делать с этим. На трехсторонних переговорах не заметно прогресса, а надо этот вопрос решать. Возможно, Зеленский воспользуется тем, что у него будет первая встреча с Путиным, и своей химией пытаться повлиять на него, – шутит эксперт.

Политолог Александр Антонюк уверен, будут обсуждаться и возможности экономического сотрудничества, ведь российский капитал заинтересован владеть здесь активами.

– Все будет крутиться вокруг оккупированных территорий. Нам будут навязывать формат, который нас не устроит – ни закон об особом статусе, ни позиция по Крыму, – заключает Антонюк.

Он отмечает – у Украины есть несколько слабых позиций: необъявленное военное положение, война с РФ в юридически-правовой плоскости не названа войной.

– Это ослабляет нас и позволяет европейской демократии закрывать глаза на некоторые факты.

Позиция Франции и Германии

И у Франции, и у Германии, кроме решения конфликта в Украине, есть свои интересы.

– У них есть свои экономические, оборонные и геополитические интересы. Торгово-экономические отношения для них с Россией выгоднее, чем с Украиной. Политики не самодостаточны – они вынуждены считаться со своим большим капиталом, а Северный поток-2 является выгодным для Германии, – говорит Антонюк.

У политолога Алексея Якубина несколько иное мнение – он считает, что сегодня интересы Украины и европейских лидеров в вопросе урегулирования конфликта совпадают.

– Это пока наиболее затянувшийся конфликт в Европе с 1945 года. Страны ЕС это волнует, ведь они близко расположены. Поэтому они могут активно способствовать нам.

Он также добавляет, что риторика России тоже изменилась, и там готовы к компромиссу. Причина этому – президентские выборы 2024 года и проблема преемника, а также желания РФ улучшить отношения с Западом.

Уже 9 декабря состоится первая встреча Зеленского с Путиным. Возможно, это станет шагом к урегулированию конфликта и миру. Но миру на условиях Украины.

Лилия Ященко