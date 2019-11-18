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Факты / Украина / Общество

Объем продажи земли в одни руки пересмотрят – Разумков

Ко второму чтению в законопроект о рынке земли будут внесены изменения о возможности приобретения земли в одни руки.

Объем продажи земли в одни руки пересмотрят – Разумков

По словам спикера парламента Дмитрия Разумкова, главные предостережения, связанные с законопроектом, – это вопрос национальной безопасности и продажа земли иностранцам.

– По вопросу с рынком земли. Мы, во-первых, обещали, что будем создавать рынок земли. Максимальный лимит на землю в одни руки – он тоже, скорее всего, будет пересматриваться при подготовке законопроекта между первым и вторым чтением, – сказал Разумков.

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Напомним, 18 ноября Верховная Рада приняла за основу закон о рынке земли в первом чтении.

Согласно законопроекту, совокупная площадь земельных участков в пределах одной объединенной территориальной общины не должна превышать 35% земель такой общины, в пределах одной области – 8% земель региона и 0,5% земель сельскохозяйственного назначения Украины.

Источник: РБК-Украина

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