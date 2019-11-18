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Факти / Україна / Суспільство

Обсяг продажу землі в одні руки переглянуть – Разумков

До другого читання в законопроект про ринок землі буде внесено зміни про можливості придбання землі в одні руки.

Обсяг продажу землі в одні руки переглянуть – Разумков

За словами спікера парламенту Дмитра Разумкова, головні застереження, пов’язані із законопроектом, – це питання національної безпеки і продаж землі іноземцям.

– Щодо питання з ринком землі. Ми, по-перше, обіцяли, що будемо створювати ринок землі. Максимальний ліміт на землю в одні руки – він теж, найімовірніше, буде переглядатися під час підготовки законопроекту між першим і другим читанням, – сказав Разумков.

Читайте: Відмінили економічне рабство: Зеленський про ринок землі

Нагадаємо, 18 листопада Верховні Рада ухвалила за основу закон про ринок землі у першому читанні.

Згідно з законопроектом, сукупна площа земельних ділянок у межах однієї об’єднаної територіальної громади не повинна перевищувати 35% земель такої громади, в межах однієї області – 8% земель регіону і 0,5% земель сільськогосподарського призначення України.

Джерело: РБК-Україна

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