Задержанный поляками ветеран АТО Игорь Мазур вернулся в Украину. Его обвиняли в участии в Чеченском конфликте.

Задержание украинца Игоря Мазура стало настоящим шоком, он ехал к соседям по приглашению местной вицеспикерки. Без проблем пересек нашу границу. И попал в руки польских пограничников.

Бывшего бойца АТО взял на поруки консул в Люблине. После того как его на прошлой неделе задержали при пересечении границы с Польшей. Он оказался в списке разыскиваемых персон Интерпола по требованию России.

Игорь говорит, действительно был в Чечне в 95-м, впрочем, лишь сопровождал международную группу журналистов. Но теперь он это должен доказывать в суде. Россия же со своей стороны должна предоставить свои доказательства для польской Фемиды.

Россия бросая такую личность базу Интерпола самом деле не рассчитывает на то, что ее выдадут – конечно, есть такой шанс, но глобально цель другая. Это способ унизить этого человека, ведь она проводит время в аресте, имеет проблемы, – журналист Марчин Воронка.

Польский обозреватель Марчин Воронка, который первым написал в прессе о задержанном украинце, указывает на интересную деталь. Российские спецслужбы дали наводку на украинца именно полякам, имя Мазура не светилось в общей базе Интерпола. Это вызвало волну домыслов.

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Кажется, Россия рассчитывает, что это может довести до конфликта между Украиной и Польшей.

К этому добавились слухи в польской прессе, якобы Мазура арестовали за националистические взгляды.

Очередную информационную войну удалось потушить в зародыше.

Немало польских организаций и политиков вступились за Мазура.

Окружная прокуратура в Люблине пока так и не получила документов от России, которые, якобы, подтверждают что Мазур совершал преступления на территории Чечни. Дело, по сути, зависло и уже вечером среды украинец покинул территорию Польши.

Россия – мастер манипуляций. В списки Интерпола с подачи Москвы по словам Игоря Мазура могут попасть и другие его единомышленники. К примеру, Дмитрия Яроша и братьев Тягнибок тоже обвиняют в участии в Чеченском конфликте.

Россияне всех кого хотят арестовать за рубежом, представляют как уголовных преступников и удачно маскируют дело. Пока им не удалось через Интерпол получить ни одного украинца, по крайней мере по политическим мотивам. Зато они удачно добиваются экстрадиции чеченцев по всей Европе.

Юридически к Россию не за что придраться, она использует лазейки в международном законодательстве чтобы получить политически неугодных рубежом. Но возможно ли эту ситуацию изменить?

Советник украинского министра иностранных дел Антон Геращенко говорит, к России можно было бы применить санкции, как к участнику, который злоупотребляет Интерполом.

Но русские и здесь могут выкрутиться, потому что имеют слишком большое влияние в организации.

Факты ICTV ранее писали о том, что Россия не выставляла красную карточку Интерпола на Мазура.