Затриманий поляками ветеран АТО Ігор Мазур повернувся в Україну. Його обвинувачували в участі у Чеченському конфлікті.

Затримання українця Ігора Мазура стало справжнім шоком, він їхав до сусідів на запрошення тамтешньої віцеспікерки. Без проблем перетнув наш кордон. І потрапив у руки польських прикордонників.

Колишнього бійця АТО взяв на поруки консул у Любліні. Після того як його минулого тижня затримали при перетині кордону з Польщею. Він опинився у списку розшукуваних персон Інтерполу на вимогу Росії.

Ігор каже, дійсно був у Чечні в 95-му, втім, лише супроводжував міжнародну групу журналістів. Але тепер він це має доводити в суді. Росія ж зі свого боку має надати свої докази для польської Феміди.

Росія вкидаючи таку особу до бази Інтерполу насправді не розраховує на те, що її видадуть – звичайно, є такий шанс, але глобально мета інша. Це спосіб принизити цю людину, адже вона проводить час в арешті, має проблеми, – журналіст Марчін Вирва.

Польський оглядач Марчін Вирва, який першим написав у пресі про затриманого українця, вказує на цікаву деталь. Російські спецслужби дали наводку на українця саме полякам, ім’я Мазура не світилось у загальній базі Інтерполу. Це спричинило хвилю домислів.

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Здається, Росія розраховує, що це може довести до конфліктів між Україною і Польщею.

До цього додались чутки в польській пресі, нібито Мазура заарештували через націоналістичні погляди.

Чергову інформаційну війну вдалось загасити в зародку.

Чимало польських організацій і політиків вступились за Мазура.

Окружна прокуратура у Любліні поки так і не отримала документів від Росії, які, нібито, підтверджують що Мазур вчиняв злочини на території Чечні. Справа, по суті, зависла і уже ввечері середи українець покинув територію Польщі.

Росія – майстер маніпуляцій. У списки Інтерполу з подачі Москви за словами Ігора Мазура можуть потрапити й інші його однодумці. Приміром, Дмитра Яроша та братів Тягнибоків теж звинувачують в участі у Чеченському конфлікті.

Росіяни усіх кого хочуть заарештувати закордоном, представляють як кримінальних злочинців і вдало маскують справу. Поки що, їм не вдалось через Інтерпол отримати жодного українця, принаймні за політичними мотивами. Зате вони вдало домагаються екстрадиції чеченців по всій Європі.

Юридично до Росії немає за що придертись, вона використовує шпарини в міжнародному законодавстві аби дістати політично неугодних закордоном. Але чи можливо цю ситуацію змінити?

Радник українського міністра закордонних справ Антон Геращенко каже, до Росії можна було б застосувати санкції, як до учасника, який зловживає Інтерполом.

Але росіяни і тут можуть викрутитись, бо надто великий вплив мають в організації.

Факти ICTV раніше писали про те, що Росія не виставляла червону картку Інтерполу на Мазура.