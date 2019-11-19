18 ноября Газпром предложил новые условия транзита газа. О чем говорится в документе, какая позиция у Нафтогаза и возможна ли альтернатива транзита – в эксклюзивном комментарии Фактам ICTV рассказал Юрий Витренко.

Газпром предложил Нафтогазу заключить договор о транзите газа сроком на один год и отказаться от претензий в международном арбитраже. Об этом стало известно 18 ноября.

Там также ждут позицию Украины относительно готовности напрямую закупать российский газ с 2020 года.

О чем говорится в документе?

Исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко получил документы вечером 18 ноября уже после того, как об этом начали писать СМИ, ссылаясь на собственные источники.

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Он отметил, что положения предложения совпадают с теми, которые озвучивали медиа.

– Газпром предлагает или продолжить существующий контракт, или заключить новый на год с Нафтогазом. Объемы не указаны, – рассказывает он в эксклюзивном комментарии Фактам ICTV.

Среди условий Газпрома Витренко назвал:

отказ от взыскания с Газпрома задолженности по решению предыдущего арбитража, а также отказ от нового;

совместное обращение по штрафу Антимонопольного комитета и возможный его пересмотр;

отзыв жалобы в антимонопольный орган Европы о нарушении со стороны Газпрома – злоупотреблении доминирующим положением на европейском рынке. Эту жалобу подавал Нафтогаз, напоминает Витренко.

решение вопроса о прямых поставках газа и оформление этого соответствующими соглашениями.

Он отмечает, что Нафтогаз внимательно изучит предложения и затем будет комментировать. Но некоторые положения уже вызывают сомнения:

– Мы как Нафтогаз должны действовать в соответствии с украинским законодательством, в которое в свое время были внедрены нормы европейского. Мы уже видим, что определенные предложения Газпрома не соответствуют украинскому и европейскому законодательствам.

Витренко подчеркнул – следует хранить консолидированную позицию по ЕС, поскольку они являются важным медиатором этого процесса.

– Европейские компании и ЕС являются заинтересованной стороной в продолжении транзита газа через Украину для обеспечения их потребностей.

Он добавил, что компания обратится в ЕС и Газпром с предложением сделать так, что контрактные отношения между Газпромом и Нафтогазом, если они будут, полностью соответствовали европейским правилам и требованиям.

Сейчас Газпром задолжал с процентами около $3 млрд Нафтогазу и более $5 млрд Антимонопольному комитету.

– Не могу говорить за комитет. А Нафтогаз может отказаться от взыскания штрафа, если Газпром выполнит решение международного арбитража и оплатит нам те средства либо предложит другой приемлемый путь взыскания задолженности. Например, газом.

С другой стороны, отметил Витренко, Нафтогаз представляет не только интересы компании, но и Украины, а потому отказаться от $3 млрд пока не видит возможности.

Возможно ли без транзита Газпрома?

При этом Юрий Витренко отметил, что альтернативы транзита газа от Газпрома существуют. Это европейские компании, которые могут бронировать мощности украинской ГТС и платить Украине за транзит газа, который они будут покупать у Газпрома на границе Украина-Россия и транспортировать в Европу.

– Также есть возможность, что бронировать мощности украинской ГТС будут другие компании, которые добывают газ в России, а это не только Газпром.

Витренко отметил, что объемы добычи других компаний России достигают 200 млрд кубометров, что больше, чем украинская ГТС может вместить.

– Это могут быть компании, которые покупают газ в Средней Азии – Пакистане, Туркменистане, Казахстане. Они могут бронировать украинские мощности для транзита в Европу опять же.

Исполнительный директор Нафтогаза рассказал – пока есть две крупные европейские компании, которые ставили вопрос о переносе точек передачи газа, чтобы получать газ на российско-украинской границе и собственноручно бронировать мощности украинской ГТС. Названия этих компаний пока не раскрываются.

– Мы занимаем конструктивную и дипломатическую позицию. Она заключается в том, что мы открыты как для европейцев, так и для сотрудничества с Газпромом, если это сотрудничество будет строиться на справедливых европейских правилах.

Напомним, ранее в интервью Фактам ICTV Юрий Витренко объяснил, почему Газпром и Нафтогаз снова судятся в Стокгольмском арбитраже. Он рассказал, чего требуют компании и о каких суммах идет речь.