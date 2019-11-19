18 листопада Газпром запропонував нові умови транзиту газу. Про що йдеться в документі, яку позицію має Нафтогаз та чи можлива альтернатива транзиту – в ексклюзивному коментарі Фактам ICTV розповів Юрій Вітренко.

Газпром запропонував Нафтогазу укласти договір про транзит газу терміном на один рік і відмовитися від претензій у міжнародному арбітражі. Про це стало відомо 18 листопада.

Там також чекають позицію України щодо готовності напряму купляти російський газ з 2020 року.

Про що йдеться у документі?

Виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко отримав документи ввечері 18 листопада вже після того, як про це почали писали ЗМІ, посилаючись на власні джерела.

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Він зазначив, що положення пропозиції збігаються з тими, які озвучували медіа.

– Газпром пропонує або продовжити чинний контракт, або укласти новий на рік з Нафтогазом. Обсяги не вказані, – розповідає він в ексклюзивному коментарі Фактам ІСTV.

Серед умов Газпрому Вітренко назвав:

відмову від стягнення з Газпрому заборгованості за рішенням попереднього арбітражу, а також відмову від нового;

спільне звернення щодо штрафу Антимонопольного комітету і можливий його перегляд;

відкликання скарги до антимонопольного органу Європи щодо порушення з боку Газпрому – зловживання домінуючим становищем на європейському ринку. Цю скаргу подавав Нафтогаз, нагадує Вітренко.

вирішення питання щодо прямих постачань газу та оформлення цього відповідними угодами.

Він зазначав, що Нафтогаз уважно вивчить пропозиції і потім буде коментувати. Та деякі положення вже викликають сумніви:

– Ми як Нафтогаз маємо діяти відповідно до українського законодавства, в яке свого часу були впроваджені норми європейського. Ми вже бачимо, що певні пропозиції Газпрому не відповідають українському та європейському законодавствам.

Вітренко наголосив – варто зберігати консолідовану позицію з ЄС, бо вони є важливим медіатором цього процесу.

– Європейські компанії і ЄС є зацікавленою стороною щодо продовження транзиту газу через Україну для забезпечення їх потреб.

Він додав, що компанія звернеться до ЄС та Газпрому з пропозицією зробити так, що контрактні відносини між Газпромом і Нафтогазом, якщо вони будуть, повністю відповідали європейським правилам і вимогам.

Наразі Газпром боргує з відсотками близько $3 млрд Нафтогазу і більше $5 млрд Антимонопольному комітету.

– Не можу казати за комітет. А Нафтогаз може відмовитись від стягнення штрафу, якщо Газпром виконає рішення міжнародного арбітражу та сплатить нам ті кошти або запропонує інший прийнятний шлях стягнення заборгованості. Наприклад, газом.

З іншого боку, зазначив Вітренко, Нафтогаз представляє не тільки інтереси компанії, а й України, а тому відмовитись від $3 млрд наразі не вбачає можливості.

Чи можливо без транзиту Газпрому?

При цьому Юрій Вітренко зазначив, що альтернативи транзиту газу від Газпрому існують. Це європейські компанії, які можуть бронювати потужності української ГТС і сплачувати Україні за транзит газу, який вони напряму купуватимуть у Газпрому на кордоні Україна-Росія і транспортуватимуть в Європу.

– Також є можливості, що бронювати потужності української ГТС будуть інші компанії, які видобувають газ в Росії, а це не тільки Газпром.

Вітренко зазначив, що обсяги видобутку інших компаній Росії сягають 200 млрд кубометрів, що більше, ніж української ГТС.

– Це можуть бути компанії, які купують газ в Середній Азії – Пакистані, Туркменістані, Казахстані. Вони можуть бронювати українські потужності для транзиту в Європу знову ж таки.

Виконавчий директор Нафтогазу розповів – наразі є дві великі європейські компанії, які ставили питання про перенесення точок передання газу, щоб отримувати його на українсько-російському кордоні і власноруч бронювати потужності української ГТС. Назви цих компаній поки не розкриваються.

– Ми займаємо конструктивну і дипломатичну позицію. Вона полягає в тому, що ми відкриті як для європейців, так і для співробітництва з Газпромом, якщо це співробітництво будуватиметься на справедливих європейських правилах.

Нагадамо, раніше в інтерв’ю Фактам ICTV Юрій Вітренко пояснив, чому Газпром і Нафтогаз знову судяться у Стокгольмському арбітражі. Він розповів, чого вимагають компанії та про які суми йдеться.