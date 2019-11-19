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Факты / Украина / Политика

Нардепов поймали на обсуждении назначения чиновницы “через постель”

Нардепы от Слуги народа обсуждали назначение замминистра инфраструктуры Украины Александры Клитиной якобы “через постель”.

Нардепов поймали на обсуждении назначения чиновницы “через постель”

Исключенный из фракции Слуга народа нардеп Антон Поляков выложил в сеть запись разговора, на которой голоса, похожие на криворожских депутатов от Слуги народа, обсуждают назначение замминистра инфраструктуры Александры Клитиной.

В беседе один из депутатов заявляет, что женщину  назначили на должность якобы через постель.

– Александра Клитина, та самая замминистра, которая, судя по аудиозаписи, попала на должность через кровать. А вы говорите, что только через лифт можно, – отметил Поляков.

Далее приводим часть разговора политиков:

– Пока женщины ушли, можно я покажу, какой у нас замминистра. Клитина Саша. Она просила, сильно хотела.

– Хорошая?

– Ого!

– Вот, назначили, девушка очень хотела стать замминистра.

(Звучит смех)

– Это называется, я чиста перед вами.

– Капец, конечно, нееее, хороша подруга.

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Александра Клитина работает замминистра инфраструктуры с 18 ноября. В министерстве она работает с 2015 года – советником министра до 2016 года и до 2018-го – директором группы поддержки реформ. После этого был перерыв на год – и вот после избрания нового Кабмина она стала замом министра Владислава Криклия.

Напомним, нардепа Богдана Яременко поймали на переписке с проституткой в Верховной Раде.

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