Нардепы от Слуги народа обсуждали назначение замминистра инфраструктуры Украины Александры Клитиной якобы “через постель”.

Исключенный из фракции Слуга народа нардеп Антон Поляков выложил в сеть запись разговора, на которой голоса, похожие на криворожских депутатов от Слуги народа, обсуждают назначение замминистра инфраструктуры Александры Клитиной.

В беседе один из депутатов заявляет, что женщину назначили на должность якобы через постель.

– Александра Клитина, та самая замминистра, которая, судя по аудиозаписи, попала на должность через кровать. А вы говорите, что только через лифт можно, – отметил Поляков.

Далее приводим часть разговора политиков:

– Пока женщины ушли, можно я покажу, какой у нас замминистра. Клитина Саша. Она просила, сильно хотела.

– Хорошая?

– Ого!

– Вот, назначили, девушка очень хотела стать замминистра.

(Звучит смех)

– Это называется, я чиста перед вами.

– Капец, конечно, нееее, хороша подруга.

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Александра Клитина работает замминистра инфраструктуры с 18 ноября. В министерстве она работает с 2015 года – советником министра до 2016 года и до 2018-го – директором группы поддержки реформ. После этого был перерыв на год – и вот после избрания нового Кабмина она стала замом министра Владислава Криклия.

Напомним, нардепа Богдана Яременко поймали на переписке с проституткой в Верховной Раде.