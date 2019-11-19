Нардепи від Слуги народу обговорювали призначення заступниці міністра інфраструктури України Олександри Клітіної нібито “через ліжко”.

Виключений з фракції Слуга народу нардеп Антон Поляков виклав у мережу запис розмови, на якому голоси, схожі на криворізьких депутатів від Слуги народу, обговорюють призначення заступником міністра інфраструктури Олександри Клітіної.

У бесіді один з депутатів заявляє, що жінку призначили на посаду нібито через ліжко.

– Олександра Клітіна, та сама заступник міністра, яка, судячи з аудіозапису, потрапила на посаду через ліжко. А ви кажете, що тільки через ліфт можна, – зазначив Поляков.

Далі наводимо частину розмови політиків:

– Поки жінки пішли, можна я покажу, який у нас заступник міністра. Клітіна Саша. Вона просила, сильно хотіла.

– Гарна?

– Ого!

– Ось, призначили, дівчина дуже хотіла стати заступником міністра.

(Звучить сміх)

– Це називається, я чиста перед вами.

– Капець, звісно, ніііі, гарна подруга.

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Олександра Клітіна працює заступником міністра інфраструктури з 18 листопада. У міністерстві вона працює з 2015 року – радником міністра до 2016 року і до 2018-го – директором групи підтримки реформ. Поле цього була перерва на рік – і ось після обрання нового Кабміну вона стала заступником міністра Владислава Криклія.

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