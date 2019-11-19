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Факти / Україна / Політика

Нардепів спіймали на обговоренні призначення чиновниці “через ліжко”

Нардепи від Слуги народу обговорювали призначення заступниці міністра інфраструктури України Олександри Клітіної нібито “через ліжко”.

Нардепів спіймали на обговоренні призначення чиновниці “через ліжко”

Виключений з фракції Слуга народу нардеп Антон Поляков виклав у мережу запис розмови, на якому голоси, схожі на криворізьких депутатів від Слуги народу, обговорюють призначення заступником міністра інфраструктури Олександри Клітіної.

У бесіді один з депутатів заявляє, що жінку призначили на посаду нібито через ліжко.

– Олександра Клітіна, та сама заступник міністра, яка, судячи з аудіозапису, потрапила на посаду через ліжко. А ви кажете, що тільки через ліфт можна, – зазначив Поляков.

Далі наводимо частину розмови політиків:

– Поки жінки пішли, можна я покажу, який у нас заступник міністра. Клітіна Саша. Вона просила, сильно хотіла.

– Гарна?

– Ого!

– Ось, призначили, дівчина дуже хотіла стати заступником міністра.

(Звучить сміх)

– Це називається, я чиста перед вами.

– Капець, звісно, ніііі, гарна подруга.

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Олександра Клітіна працює заступником міністра інфраструктури з 18 листопада. У міністерстві вона працює з 2015 року – радником міністра до 2016 року і до 2018-го – директором групи підтримки реформ. Поле цього була перерва на рік – і ось після обрання нового Кабміну вона стала заступником міністра Владислава Криклія.

Нагадаємо, нардепа Богдана Яременка підловили на листуванні з повією у Верховній Раді. 

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