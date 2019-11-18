Переговоры по транзиту между Украиной и РФ должны продолжиться в трехстороннем формате, заявил топ-менеджер Нафтогаза.

Дальнейшие переговоры по транзиту газа должны осуществляться в трехстороннем формате при участии Европейской комиссии.

Об этом заявил исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко.

– Мы надеемся, что продолжится работа в трехстороннем формате, и даже последнее предложение Газпрома мы тоже будем обсуждать в прозрачный способ в трехстороннем формате с нашими европейскими партнерами, чтобы обеспечить справедливые, а это в нашем случае европейские условия, продолжения транзита, – сказал он в эфире телеканала ICTV.

Читайте: Предложение России по транзиту газа неприемлемо – Оржель

Напомним, Газпром заявил, что заключит новый контракт на транзит газа, если Украина откажется от своей победы в Стокгольмском арбитраже. В ответ Нафтогаз анонсировал новый иск на $11 млрд.