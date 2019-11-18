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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Переговори щодо транзиту газу повинні продовжитися у тристоронньому форматі – Вітренко

Переговори щодо транзиту між Україною і РФ повинні продовжитися у тристоронньому форматі, заявив топ-менеджер Нафтогазу.

Переговори щодо транзиту газу повинні продовжитися у тристоронньому форматі – Вітренко

Подальші переговори щодо транзиту газу повинні здійснюватися у тристоронньому форматі за участю Європейської комісії.

Про це заявив виконавчий директор НАК Нафтогаз України Юрій Вітренко.

– Ми сподіваємося, що продовжиться робота у тристоронньому форматі, і навіть останню пропозицію Газпрому ми теж обговорюватимемо в прозорий спосіб у тристоронньому форматі з нашими європейськими партнерами, щоб забезпечити справедливі, а це в нашому випадку європейські умови, продовження транзиту, – сказав він в ефірі телеканалу ICTV.

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Нагадаємо, Газпром заявив, що укладе новий контракт на транзит газу, якщо Україна відмовиться від своєї перемоги у Стокгольмському арбітражі. У відповідь Нафтогаз анонсував новий позов на $11 млрд.

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