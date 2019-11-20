Пранкер Джокер опубликовал переписку с заместителем министра инфраструктуры Александрой Клитиной, которая попала в секс-скандал с назначением.

Народный депутат Антон Поляков обнародовал аудиозапись, где заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина якобы получила свою должность в министерстве через постель.

После этого так называемый Джокер обнародовал переписку с Клитиной, где она оправдывается, что получила должность за заслуги, а не через постель.

– Ваш слуга пообщался с заместителем министра инфраструктуры – героиней секс-скандала Криворожской сходки. Ничего так. Послушная, – написал Джокер.

В начале разговора Клитин начала оправдываться и заявлять, что она не причастна к этому. Джокер в свою очередь посоветовал ей разместить пост о семье и написать, что она счастлива.

– Покажу это Вове (Владимиру Зеленскому, – Ред.), чтобы понял, что фейк (информация о получении должности через постель, – Ред.), – добавил он.

Через несколько минут чиновница так и сделала. На ее странице в Facebook появилось фото мужа и сына. Затем так называемый Джокер порекомендовал ей написать текст к фото, после чего политик отредактировала пост.

– Я обожаю свою семью! Похоже что у нас неадекватная журналистика. Делают ненормальные выводы из недоказанных сплетен, – тут же добавила она под фотографией.

В переписке Клитина рассказала о своих проблемах в работе с главой ведомства Владиславом Криклием и написала, что могла бы и сама справиться с отраслью и возглавить министерство.

– Я в министерстве уже 5 лет работаю. И свой пост заслужила трудом, – добавила Клитина.

Она негативно оценила деловые качества своего начальника, заявив, что он берет на работу коррупционеров и “что-то мутит с тендерами на Укрзализныци”.

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Министр инфраструктуры Криклий заявил, что доверие к заместителю министра Клитиной упало после ее заявлений в переписке с пранкером Джокером.

– После того, как Александра вернется из командировки, мы с ней это обсудим. Конечно, доверие к ней падает из-за таких вещей. Дезинформировать общество недопустимо. В какой-то степени мы должны быть благодарны Джокеру, что он может публично это обсуждать, – сказал министр.

Криклий отметил, что обвинения его в схемах на тендерах Укрзализныци не соответствуют действительности. Также он отметил, что назначение Клитиной на должность заместителя министра связано с ее профессиональными качествами.

– Она работала до моего назначения. Создавала Офис реформ и сделала очень много наработок в сфере евроинтеграции, – сказал Криклий.

Переписка Джокера и Александры Клитиной



















































Пранкеры Джокер развел замминистра Клитину после секс-скандала / 13 фотографий

Напомним, 19 ноября исключенный из фракции Слуга народа нардеп Антон Поляков выложил в сеть запись разговора, на которой голоса, похожие на криворожских депутатов от Слуги народа, обсуждают назначение замминистра инфраструктуры Александры Клитиной.

В беседе один из депутатов заявляет, что женщину назначили на должность якобы через постель.