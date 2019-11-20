Пранкер Джокер опублікував листування із заступником міністра інфраструктури Олександрою Клітіною, яка потрапила у секс-скандал з призначенням.

Народний депутат Антон Поляков оприлюднив аудіозапис, де заступниця міністра інфраструктури Олександра Клітіна нібито отримала свою посаду в міністерстві через ліжко.

Після цього так званий Джокер оприлюднив листування з Клітіною, де вона виправдовується, що отримала посаду за свої заслуги, а не через ліжко.

– Ваш слуга поспілкувався із заступником міністра інфраструктури – героїнею секс-скандалу Криворізької сходки. Нічо так. Слухняна, – написав Джокер.

На початку розмови Клітіна почала виправдовуватися і заявляти, що вона не причетна до цього. Джокер в свою чергу порадив їй розмістити пост про сім’ю та написати, що вона щаслива.

– Покажу це Вові (Володимиру Зеленському, – Ред.), щоб зрозумів, що фейк (інформація про отримання посади через ліжко, – Ред.), – додав він.

Через кілька хвилин чиновниця так і зробила. На її сторінці в Facebook з’явилося фото чоловіка і сина. Потім так званий Джокер порекомендував їй написати текст до фото, після чого політик відредагувала пост.

– Я обожнюю свою сім’ю! Схоже що у нас неадекватна журналістика. Роблять ненормальні висновки з якихось недоведених пліток, – тут же додала вона під світлиною.

У переписці Клітіна розповіла про свої проблеми в роботі з главою відомства Владиславом Криклієм і написала, що могла б і сама впоратися з галуззю і очолити міністерство.

– Я в міністерстві вже 5 років працюю. І свою посаду заслужила працею, – додала Клітіна.

Вона негативно оцінила ділові якості свого начальника, заявивши, що він бере на роботу корупціонерів та “щось мутить з тендерами на Укрзалізниці”.

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Міністр інфраструктури Криклій заявив, що довіра до заступника міністра Клітіної впала після її заяв у листуванні з пранкером Джокером.

– Після того, як Олександра повернеться з відрядження, ми з нею це обговоримо. Звичайно, довіра до неї падає через такі речі. Дезінформувати суспільство неприпустимо. Якоюсь мірою ми маємо бути вдячні Джокеру, що може публічно це обговорювати, – сказав міністр.

Криклій зазначив, що звинувачення його в схемах на тендерах Укрзалізниці не відповідають дійсності. Також він наголосив, що призначення Клітіної на посаду заступника міністра пов’язано з її професійними якостями.

– Вона працювала до мого призначення. Створювала Офіс реформ і зробила дуже багато напрацювань у сфері євроінтеграції, – сказав Криклій.

Листування Джокера та Олександри Клітіної



















































Пранкер Джокер розвів заступника міністра Клітіну після секс-скандалу / 13 фотографий

Нагадаємо, 19 листопада вилучений з фракції Слуга народу нардеп Антон Поляков виклав у мережу запис розмови, на якому голоси, схожі на криворізьких депутатів від Слуги народу, обговорюють призначення заступником міністра інфраструктури Олександри Клітіної.

У бесіді один з депутатів заявляє, що жінку призначили на посаду нібито через ліжко.