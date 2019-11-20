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Факты / Украина

Рябошапка подтвердил судимость депутата Слуги народа за изнасилование

Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка подтвердил судимость депутата депутата от фракции Слуга народа Романа Иванисова.

Руслан Рябошапка

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что информация о судимости нардепа Слуга народа Романа Иванисова за изнасилование несовершеннолетней была подтверждена в ходе проверки.

Соответствующее заявление он сделал в ходе брифинга в Киеве 20 ноября.

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– Проверка была осуществлена. Не ГПУ, а соответствующими органами. Все подтвердилось. Судимость погашена и считается, что сейчас он несудимый, – говорит генпрокурор.

Роман Иванисов.

Позже в Генпрокуратуре Украины опровергли информацию Рябошапка.

– Информация о подтверждении погашенной судимости одного из народных депутатов Украины, озвученная сегодня во время брифинга в Генеральной прокуратуре, не является подтвержденной, – указывается в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

По факту проводится проверка, ее результаты будут официально сообщены позже.

К слову, ранее председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия рассказал, кто предлагал деньги нардепам Слуги народа.

Фото: Роман Иванисов

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