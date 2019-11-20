Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка подтвердил судимость депутата депутата от фракции Слуга народа Романа Иванисова.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что информация о судимости нардепа Слуга народа Романа Иванисова за изнасилование несовершеннолетней была подтверждена в ходе проверки.

Соответствующее заявление он сделал в ходе брифинга в Киеве 20 ноября.

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– Проверка была осуществлена. Не ГПУ, а соответствующими органами. Все подтвердилось. Судимость погашена и считается, что сейчас он несудимый, – говорит генпрокурор.

Роман Иванисов.

Позже в Генпрокуратуре Украины опровергли информацию Рябошапка.

– Информация о подтверждении погашенной судимости одного из народных депутатов Украины, озвученная сегодня во время брифинга в Генеральной прокуратуре, не является подтвержденной, – указывается в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

По факту проводится проверка, ее результаты будут официально сообщены позже.

К слову, ранее председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия рассказал, кто предлагал деньги нардепам Слуги народа.

Фото: Роман Иванисов