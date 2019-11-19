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Факты / Украина

По $300 тыс. за округ: Скороход заявила о коррупции на выборах в Раду

Народный депутат Анна Скороход, которую исключили из партии Слуга народа, выступила с новыми откровениями.

По $300 тыс. за округ: Скороход заявила о коррупции на выборах в Раду

Народный депутат Анна Скороход заявила, что “слышала от многих коллег”, как на выборах в Верховную Раду округа продавались по всей Украине по средней цене в $300 тыс.

Подробности она разглашать не стала, так как не хочет выдать источник информации.

– Мы общаемся между собой. Многие говорили: „Ой, у нас тот округ сливали, и тот округ сливали, а мы знаем, что тот сливал и тот сливал“. И никто ничего не хочет делать, потому что выборы прошли, — сообщила она.

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Скороход считает, что именно из-за такой торговли в партию зашли случайные люди.

В то же время, она подчеркнула, что президент Зеленский о подобной коррупции в своей партии вряд ли знал.

Напомним, что 15 ноября Анну Скороход и Антона Полякова исключили из фракции Слуги народа.

Позже глава партии Александр Корниенко заявил, что депутатов исключили из фракции, поскольку они нарушили договоренности о голосовании.

Источник: Обозреватель

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