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Факти / Україна

Рябошапка підтвердив судимість депутата Слуги народу за зґвалтування

Генпрокурор України Руслан Рябошапка підтвердив судимість депутата від фракції Слуга народу Романа Іванісова.

Руслан Рябошапка

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що інформація про судимість нардепа від Слуги народу Романа Іванісова за зґвалтування неповнолітньої була підтверджена під час перевірки.

Відповідну заяву він зробив під час брифінгу у Києві 20 листопада.

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– Перевірка була здійснена. Не ГПУ, а відповідними органами. Все підтвердилося. Судимість погашена і вважається, що зараз він несудимий, – говорить генпрокурор.

Роман Іванісов.

До речі, раніше голова фракції Слуга народу Арахамія сказав, хто пропонував гроші нардепам Слуги народу.

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