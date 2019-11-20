Сотрудничество с Международным валютным фондом Украина хочет закончить в 2023 году, поэтому программа, которую сейчас обсуждают, должна стать последней.

По словам министра финансов Оксаны Маркаровой, программа, над которой сейчас работают, должна позволить провести ряд реформ.

– Программа, над которой мы работаем – хорошая и должна нам позволить провести массу реформ, приватизацию, концессию и другие вещи. Но и должна помочь нам выйти из нее после завершения, как в свое время это смогла сделать Польша, – сказала Маркарова.

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Она также добавила, что нужно закончить программу сотрудничества с МВФ, чтобы Украина смогла самостоятельно себя обеспечивать.

– Мой амбициозный план – суметь закончить ее, чтобы в 2023 году у нас не стоял вопрос, когда мы получим новый транш, а могли сами себя обеспечивать, – отметила Оксана Маркарова.

Напомним, миссия МВФ начала работу в Украине 14 ноября. Сейчас обсуждается вопрос о новом трехлетнем соглашении о расширенном финансировании для Украины.