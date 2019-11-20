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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Україна планує відмовитися від співпраці з МВФ у 2023 році – Маркарова

Співпрацю з Міжнародним валютним фондом Україна хоче закінчити у 2023 році, тому програма, яку наразі обговорюють, має стати останньою.

МВФ

За словами міністра фінансів Оксани Маркарової, програма, над якою наразі працюють, повинна дозволити провести низку реформ.

– Програма, над якою ми працюємо – хороша і вона має нам дозволити провести масу реформ, приватизацію, концесію та інші речі. Але і має дозволити нам вийти з неї після завершення, як свого часу це змогла зробити Польща, – сказала Маркарова.

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Вона також додала, що потрібно закінчити програму співпраці з МВФ, щоб Україна змогла самостійно себе забезпечувати.

– Мій амбітний план – змогти закінчити її, щоб у 2023 році у нас не стояло питання, коли ми отримаємо новий транш, а могли б себе забезпечувати, – зазначила Оксана Маркарова.

Нагадаємо, місія МВФ розпочала роботу в Україні 14 листопада. Наразі обговорюється питання щодо нової трирічної угоди про розширене фінансування для України.

Джерело: Громадське

Фото: Міністерство фінансів

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