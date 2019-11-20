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Факты / Украина / Общество

Зеленский посмертно наградил командира 128-й отдельной бригады ВСУ Коростелева

Президент Владимир Зеленский наградил посмертно орденом Богдана Хмельницкого II степени командира 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады Вооруженных сил Украины полковника Евгения Коростелева.

Євген Коростельов

Владимир Зеленский подписал указ № 853/2019, где посмертно наградил командира 128-й отдельной бригады ВСУ Евгения Коростелева

– За личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу постановляю: наградить орденом Богдана Хмельницкого II степени Коростелева Евгения Владимировича – полковника (посмертно), – говорится в указе.

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19 ноября в Харькове умер раненый в результате подрыва на взрывном устройстве командир 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады полковник Коростелев.

Напомним, минно-взрывные травмы он и еще один военнослужащий 128-й отдельной горно-штурмовой бригады получили 12 ноября во время выполнения задач в районе Новотроицкого в зоне проведения Операции объединенных сил.

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