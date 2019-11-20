Президент Володимир Зеленський нагородив посмертно орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня командира 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади Збройних сил України полковника Євгена Коростельова.

Володимир Зеленський підписав указ № 853/2019, де посмертно нагородив командира 128-ї окремої бригади ЗСУ Євгена Коростельова

– За особисті заслуги у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові постановляю: нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня Коростельова Євгена Володимировича – полковника (посмертно), – йдеться в указі.

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19 листопада у Харкові помер поранений внаслідок підриву на вибуховому пристрої командир 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади полковник Коростельов.

Нагадаємо, мінно-вибухові травми він та ще один військовослужбовець 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади отримали 12 листопада під час виконання завдань у районі Новотроїцького в зоні проведення Операції об’єднаних сил.