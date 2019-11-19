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Факты / Украина / Политика

Пришло время России выполнять свои обязательства по Донбассу – Маас

Россия должна наконец завершить начатую на Донбассе войну, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Пришло время России выполнять свои обязательства по Донбассу – Маас

Пришло время России выполнять взятые на себя обязательства по Донбассу. Такое мнение высказал федеральный министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

В Берлине напомнили, что стороны уже сделали важные шаги для завершения войны – развели силы в Станице Луганской, в Золотом и Петровском. Также Маас отметил начало строительства моста в Станице Луганской.

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По его словам, жители Донбасса требуют прекращения огня и восстановления важных объектов инфраструктуры.

– С нашей точки зрения, сейчас очередь за Россией реализовывать переговоры, – заявил Маас.

Напомним, встреча нормандской четверки предварительно состоится  9 декабря в Париже.

Источник: УНИАН

Фото: Dreamstime

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