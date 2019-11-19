Россия должна наконец завершить начатую на Донбассе войну, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Пришло время России выполнять взятые на себя обязательства по Донбассу. Такое мнение высказал федеральный министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

В Берлине напомнили, что стороны уже сделали важные шаги для завершения войны – развели силы в Станице Луганской, в Золотом и Петровском. Также Маас отметил начало строительства моста в Станице Луганской.

Читайте: Нормандская четверка подпишет документ по Донбассу – Кремль

По его словам, жители Донбасса требуют прекращения огня и восстановления важных объектов инфраструктуры.

– С нашей точки зрения, сейчас очередь за Россией реализовывать переговоры, – заявил Маас.

Напомним, встреча нормандской четверки предварительно состоится 9 декабря в Париже.