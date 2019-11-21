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Факты / Украина

Что вы знаете о Дне Достоинства и Свободы? ТЕСТ

Факты ICTV предлагают пройти тест и проверить, что вы знаете о Дне Достоинства и Свободы.

Євромайдан

13 ноября 2014 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ, согласно которому в Украине 21 ноября отмечается День Достоинства и Свободы.

Праздник установлен с целью должного почтения патриотизма и мужества граждан, которые осенью 2004 года (Оранжевая революция. – Ред.) и в ноябре 2013 года – феврале 2014-го (Революция Достоинства. – Ред.) стали на защиту демократических ценностей, национальных интересов нашего государства и его европейского выбора.

Читайте: Что нужно знать о Дне Достоинства и Свободы: 10 главных фактов

День Достоинства и Свободы установлен для утверждения в Украине идеалов свободы и демократии, сохранения и донесения до современного и будущих поколений объективной информации о судьбоносных событиях в Украине начала XXI века.

Напомним, этот праздник является преемником Дня Свободы, который был установлен в 2005 году по указу тогдашнего президента Украины Виктора Ющенко.

Позже, 30 декабря 2011 года, он был отменен Виктором Януковичем и объединен в Праздник Соборности и Свободы Украины.

Факты ICTV подготовили для вас тест, который поможет узнать о Дне Достоинства и Свободы больше.

Фото: Dreamstime

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