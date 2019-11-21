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Факты / Украина

Зеленский заставит Иванисова сложить мандат, если судимость подтвердится

Президент Владимир Зеленский заверил, что заставит сложить мандат народного депутата из фракции Слуга народа Романа Иванисова, если информация о его судимости подтвердится.

Зеленський змусить Іванісова скласти мандат

Владимир Зеленский в Очакове заявил, что лично проверит, действительно ли причастен один из нардепов из Слуги народа к совершению тяжкого преступления, о чем сообщали СМИ.

– Если будет хоть один факт, хоть что-то, я заставлю этого человека сложить мандат. Вы знаете, что уже двух людей мы отправили. Это, наверное, будет третий человек, если он причастен, – отметил глава государства.

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Зеленский имел ввиду, что из Слуги народа исключены Анна Скороход и Антон Поляков.

– Мы всегда говорили, что готовы к очищению, и это – правильно. Ни в правительстве, ни на местах, ни в областях, ни даже в партии Слуга народа не останется никого из тех, кто причастен хоть к чему-то криминальному, – добавил президент.

Напомним, что генпрокурор Украины Руслан Рябошапка подтвердил судимость депутата от фракции Слуга народа Романа Иванисова. Однако позже в Генпрокуратуре опровергли эту информацию и сообщили, что проверка еще не закончена.

Источник: Офис Президента

Фото: Офис Президента

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