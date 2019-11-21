Президент Володимир Зеленський запевнив, що змусить скласти мандат народного депутата з фракції Слуга народу Романа Іванісова, якщо інформація про його судимість підтвердиться.

Володимир Зеленський в Очакові заявив, що особисто перевірить, чи дійсно причетний один з нардепів зі Слуги народу до скоєння тяжкого злочину, про що повідомляли ЗМІ.

– Якщо буде хоч один факт, хоч щось, я змушу цю людину скласти мандат. Ви знаєте, що вже двох людей ми відправили. Це, напевно, буде третя людина, якщо вона причетна, – зазначив глава держави.

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Зеленський мав на увазі, що зі Слуги народу виключені Анна Скороход та Антон Поляков.

– Ми завжди говорили, що готові до очищення, і це – правильно. Ні в уряді, ні на місцях, ні в областях, ні навіть в партії Слуга народу не залишиться нікого з тих, хто причетний хоч до чогось кримінального, – додав президент.

Нагадаємо, що генпрокурор України Руслан Рябошапка підтвердив судимість депутата від фракції Слуга народу Романа Іванісова. Проте пізніше у Генпрокуратурі спростували цю інформацію та повідомили, що перевірка ще не закінчена.