Экс-владельца VAB Банка Олега Бахматюка внесли в список лиц, скрывающихся от власти.

Министерство внутренних дел Украины объявило в розыск Олега Бахматюка.

По словам экс-владельца VAB Банка, он находится за границей по делам и готов общаться с полицейскими через адвоката или по видеосвязи.

– Это очередная манипуляция. Наши международные адвокаты удивлены такой позицией. Есть адвокаты, есть мои права как гражданина Украины. Мы готовы общаться со следователями, предоставлять документы. Хотим понимание процесса и конструктивного диалога, — сказал он.

Бахматюк добавил, что не получал повестку и ему не было предъявлено обвинения.

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Также он подчеркнул, что его адвокаты будут обжаловать действия украинских правоохранительных органов в судах, в том числе и в международных.

По словам бизнесмена, дело НАБУ о стабкредите VAB Банку было “надумано и притянуто”. Он выразил надежду, что Высший антикоррупционный суд примет “независимое и справедливое решение”.

Напомним, 3 ноября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-директору гендепартамента банковского надзора Алле Шульге по делу о стабкредите VAB Банку. Ее отправили под стражу на срок 60 дней. Назначен залог в размере 15 млн грн.

Позже НАБУ заочно сообщило о подозрении еще двум лицам в деле VAB Банка.