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Факти / Україна

Бахматюка оголосили в розшук

Екс-власника VAB Банку Олега Бахматюка внесли до списку осіб, які переховуються від влади.

олег бахматюк

Міністерство внутрішніх справ України оголосило в розшук Олега Бахматюка.

За словами екс-власника VAB Банку, він перебуває за кордоном у справах і готовий спілкуватися з поліцейськими через адвоката або по відеозв’язку.

– Це чергова маніпуляція. Наші міжнародні адвокати здивовані такою позицією. Є адвокати, є мої права як громадянина України. Ми готові спілкуватися зі слідчими, надавати документи. Хочемо розуміння процесу і конструктивного діалогу, — сказав він.

Бахматюк додав, що не отримував повістку і йому не було пред’явлено звинувачення.

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Також він підкреслив, що його адвокати оскаржуватимуть дії українських правоохоронних органів в судах, в тому числі і в міжнародних.

За словами бізнесмена, справу НАБУ про стабкредит VAB Банку було “надумано і притягнуто”. Він висловив сподівання, що Вищий антикорупційний суд ухвалить “незалежне і справедливе рішення”.

Нагадаємо, 3 листопада Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід екс-директору гендепартаменту банківського нагляду Аллі Шульзі у справі про стабкредит VAB Банку. Її відправили під варту на термін 60 днів. Призначено заставу в розмірі 15 млн грн.

Пізніше НАБУ заочно повідомило про підозру ще двом особам у справі VAB Банку.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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