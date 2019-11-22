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Факты / Украина

Боевики подбили грузовик ВСУ в Донецкой области – пострадали трое бойцов

Боевики в селе Шумы Донецкой области атаковали с ПТРК военный грузовик ВСУ. В результате обстрела трое украинских военных, в частности одна женщина, получили контузию.

Боевики подбили грузовик ВСУ в Донецкой области – пострадали трое бойцов

В мирном населенном пункте Шумы Донецкой области боевики из противотанкового управляемого ракетного комплекса обстреляли грузовик ВСУ.

Читайте: На Донбассе ранены шесть украинских бойцов – штаб ООС

В результате обстрела пострадали трое военных. Сейчас они находятся на лечении в военном госпитале. Состояние их здоровья удовлетворительное.

– Авто на момент обстрела даже не находилось на передовой линии обороны, а находилось в населенном пункте Шуми. Машина обеспечения просто развозила продукты питания и воду для военнослужащих на дальние позиции. Такой подлости, чтобы в мирном населенном пункте, где проживают только гражданские, будет применено такое мощное оружие, никто просто не ожидал, – отметил военнослужащий ВСУ Виктор.

Он добавил, что ракету запустили на расстоянии около 2,5 км. Оператор ПТРК пытался попали в кабину машины, однако из-за большого расстояния снаряд попал в деревянный борт кузова.

Боевики подбили грузовик ВСУ в Донецкой области – пострадали трое бойцов / 6 фотографий

Ранее Факты ICTV также писали о том, что согласно статистике ООН, в результате войны на Донбассе погибли 3,3 тыс. мирных жителей.

Источник: Штаб ООС

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