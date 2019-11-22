Бойовики у селі Шуми Донецької області атакували з ПТРК військову вантажівку ЗСУ. Внаслідок обстрілу троє українських військових, зокрема одна жінка, отримали контузію.

У мирному населеному пункті Шуми Донецької області бойовики з протитанкового керованого ракетного комплексу обстріляли вантажівку ЗСУ.

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Внаслідок обстрілу постраждали троє військових. Зараз вони перебувають на лікуванні у військовому госпіталі. Стан їхнього здоров`я задовільний.

– Авто на момент обстрілу навіть не перебувало на передовій лінії оборони, а знаходилося у населеному пункті Шуми. Машина забезпечення просто розвозила продукти харчування та воду для військовослужбовців на дальні позиції. Такої підлості, щоб в мирному населеному пункті, де проживають лише цивільні, буде застосована така потужна зброя, ніхто просто не очікував, – зазначив військовослужбовець ЗСУ Віктор.

Він додав, що ракету запустили на відстані близько 2,5 км. Оператор ПТРК намагався влучили у кабіну машини, проте через велику відстань снаряд потрапив у дерев’яний борт кузова.























Бойовики підбили вантажівку ЗСУ на Донеччині – постраждали троє бійців / 6 фотографий

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