PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Бойовики підбили вантажівку ЗСУ на Донеччині – постраждали троє бійців

Бойовики у селі Шуми Донецької області атакували з ПТРК військову вантажівку ЗСУ. Внаслідок обстрілу троє українських військових, зокрема одна жінка, отримали контузію.

Бойовики підбили вантажівку ЗСУ на Донеччині – постраждали троє бійців

У мирному населеному пункті Шуми Донецької області бойовики з протитанкового керованого ракетного комплексу обстріляли вантажівку ЗСУ.

Читайте: На Донбасі поранено шістьох українських бійців – штаб ООС

Внаслідок обстрілу постраждали троє військових. Зараз вони перебувають на лікуванні у військовому госпіталі. Стан їхнього здоров`я задовільний.

– Авто на момент обстрілу навіть не перебувало на передовій лінії оборони, а знаходилося у населеному пункті Шуми. Машина забезпечення просто розвозила продукти харчування та воду для військовослужбовців на дальні позиції. Такої підлості, щоб в мирному населеному пункті, де проживають лише цивільні, буде застосована така потужна зброя, ніхто просто не очікував, – зазначив військовослужбовець ЗСУ Віктор.

Він додав, що ракету запустили на відстані близько 2,5 км. Оператор ПТРК намагався влучили у кабіну машини, проте через велику відстань снаряд потрапив у дерев’яний борт кузова.

Бойовики підбили вантажівку ЗСУ на Донеччині – постраждали троє бійців / 6 фотографий

Раніше Факти ICTV також писали про те, що згідно статистики ООН, внаслідок війни на Донбасі загинули 3,3 тис. мирних жителів.

Джерело: Штаб ООС

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

В Офісі президента обговорили питання пошуку зниклих безвісти на Донбасі
В Офісі президента обговорили питання пошуку зниклих безвісти на Донбасі
Україні вистачить сил, щоб повернути контроль над кордоном з РФ – Зеленський
Україні вистачить сил, щоб повернути контроль над кордоном з РФ – Зеленський
ЗСУ
На Донбасі поранено сімох військових
На Донбасі поранено шістьох українських бійців – штаб ООС
На Донбасі поранено шістьох українських бійців – штаб ООС
Міст за українськими пенсіями. Як відкривали переправу у Станиці Луганській
Міст за українськими пенсіями. Як відкривали переправу у Станиці Луганській
Перемир’я на Донбасі має бути з чіткими термінами і зобов’язаннями – Зеленський
Перемир’я на Донбасі має бути з чіткими термінами і зобов’язаннями – Зеленський
Настав час Росії виконувати свої зобов’язання щодо Донбасу – Маас
Настав час Росії виконувати свої зобов’язання щодо Донбасу – Маас
Нормандський формат
Нормандська четвірка підпише документ щодо Донбасу – Кремль
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка