Что такое Голодомор
Голодомор – сознательная и целенаправленная карательно-репрессивная акция сталинского режима, направленная на усмирение украинского национально-освободительного движения и физическое уничтожение украинской национальной группы.
Предпосылки Голодомора
Коллективизация. Для осуществления массового террора голодом власть осуществила насильственную коллективизацию (объединение единоличных крестьянских хозяйств в коллективные).
Хлебозаготовки. Был принят закон о хлебозаготовках, согласно которому колхозы должны были сдавать государству от четверти до трети собранного зерна.
Раскулачивание селян. Ликвидирован слой богатых крестьян и изъяты значительные запасы сельскохозяйственной продукции, которые хранились в кулацких хозяйствах.
Закон о пяти колосках
В 1932 году, когда в Украине не было запасов муки, а посевной материал был изъят, советская власть приняла так называемый закон о пяти колосках, по которому хищение имущества колхозов наказывалось расстрелом, при “смягчающих обстоятельствах” – лишением свободы на срок не менее 10 лет. Законом о пяти колосках фактически людям было запрещено владение пищей.
Сколько людей погибло
Террор голодом действовал в Украине в течение 22 месяцев. За это время жертвами Голодомора могли стать от 3-х до 10-и млн украинцев. Точное количество жертв неизвестно из-за сознательного запрета на ведение статистики смертности.
На то время население Украины составляло около 30 млн человек, а всего СССР около 105 млн.
Чтение памяти жертв
Мероприятия ко Дню памяти жертв голодоморов пройдут по всей Украине и во многих странах мира 23 ноября. На территории Украины будет приспущен государственный флаг и ограничено проведение мероприятий развлекательного характера. В 16.00 в каждом доме и учреждении украинцы присоединятся к общенациональной минуте молчания.
Зажги свечу памяти
Традиционно Всеукраинская акция Зажги свечу памяти в 2019 году состоится после общенациональной минуты молчания в 16.00.
В 2019 году акция состоится в 15 тыс. км от Киева. Участники украинской антарктической экспедиции на станции Академик Вернадский зажгут 12 свечей в память о жертвах Голодомора.
Книги о Голодоморе
Василенко В. Голодомор 1932-1933 годов в Украине как преступление геноцида: правовая оценка.
Гриневич Л. Хроника коллективизации и Голодомора в Украине.
Захаров Е. Можно ли квалифицировать голодомор 1932-1933 годов в Украине и на Кубани как геноцид?
Котляр Ю. Голодомор 1921-1923 гг. И 1932-1933 гг. на Юге Украины: этнический и международный аспекты.
Кульчицкий С. Голод 1932-1933 гг. в Украине как геноцид: языком документов, глазами свидетелей.
Хмельковский Л. 136 зачинщиков Голодомора.
Мейс Джеймс. Ваши мертвые выбрали меня…
Энн Эплбаум. Красный Голод: Война Cталина с Украиной.
Фильмы о Голодоморе
Голод-33 (1991)
Украинская ночь 33-го (1994-1998)
Голодомор. Забытый геноцид (2014)
Горькая жатва (2017)
Голод к правде (2018)
Цена правды (выйдет 28 ноября 2019)