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Факты / Украина
Что такое Голодомор и почему он начался

В субботу, 23 ноября, в Украине отмечается День памяти жертв голодоморов. Что нужно знать о Голодоморе – в материале Фактов ICTV.

Что такое Голодомор

Голодомор – сознательная и целенаправленная карательно-репрессивная акция сталинского режима, направленная ​​на усмирение украинского национально-освободительного движения и физическое уничтожение украинской национальной группы.

Предпосылки Голодомора

Коллективизация. Для осуществления массового террора голодом власть осуществила насильственную коллективизацию (объединение единоличных крестьянских хозяйств в коллективные).

Хлебозаготовки. Был принят закон о хлебозаготовках, согласно которому колхозы должны были сдавать государству от четверти до трети собранного зерна.

Раскулачивание селян. Ликвидирован слой богатых крестьян и изъяты значительные запасы сельскохозяйственной продукции, которые хранились в кулацких хозяйствах.

Закон о пяти колосках

В 1932 году, когда в Украине не было запасов муки, а посевной материал был изъят, советская власть приняла так называемый закон о пяти колосках, по которому хищение имущества колхозов наказывалось расстрелом, при “смягчающих обстоятельствах” – лишением свободы на срок не менее 10 лет. Законом о пяти колосках фактически людям было запрещено владение пищей.

Сколько людей погибло

Террор голодом действовал в Украине в течение 22 месяцев. За это время жертвами Голодомора могли стать от 3-х до 10-и млн украинцев. Точное количество жертв неизвестно из-за сознательного запрета на ведение статистики смертности.

На то время население Украины составляло около 30 млн человек, а всего СССР около 105 млн.

Чтение памяти жертв

Мероприятия ко Дню памяти жертв голодоморов пройдут по всей Украине и во многих странах мира 23 ноября. На территории Украины будет приспущен государственный флаг и ограничено проведение мероприятий развлекательного характера. В 16.00 в каждом доме и учреждении украинцы присоединятся к общенациональной минуте молчания.

Зажги свечу памяти

Традиционно Всеукраинская акция Зажги свечу памяти в 2019 году состоится после общенациональной минуты молчания в 16.00.

В 2019 году акция состоится в 15 тыс. км от Киева. Участники украинской антарктической экспедиции на станции Академик Вернадский зажгут 12 свечей в память о жертвах Голодомора.

Книги о Голодоморе

Василенко В. Голодомор 1932-1933 годов в Украине как преступление геноцида: правовая оценка.

Гриневич Л. Хроника коллективизации и Голодомора в Украине.

Захаров Е. Можно ли квалифицировать голодомор 1932-1933 годов в Украине и на Кубани как геноцид?

Котляр Ю. Голодомор 1921-1923 гг. И 1932-1933 гг. на Юге Украины: этнический и международный аспекты.

Кульчицкий С. Голод 1932-1933 гг. в Украине как геноцид: языком документов, глазами свидетелей.

Хмельковский Л. 136 зачинщиков Голодомора.

Мейс Джеймс. Ваши мертвые выбрали меня…

Энн Эплбаум. Красный Голод: Война Cталина с Украиной.

Фильмы о Голодоморе

Голод-33 (1991)

Украинская ночь 33-го (1994-1998)

Голодомор. Забытый геноцид (2014)

Горькая жатва (2017)

Голод к правде (2018)

Цена правды (выйдет 28 ноября 2019)

Фото: Dreamstime

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