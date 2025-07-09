Взрывы в Луцке: в городе – пожар на территории предприятия и гаражного кооператива

Взрывы в Луцке сегодня ночью, 9 июля, раздавались в то время, как враг атаковал город ударными беспилотниками и ракетами.

По словам городского главы Луцка Игоря Полищука, эта атака стала наиболее массированной.

Взрывы в Луцке сегодня ночью: что известно

В результате взрывов в Луцке произошло возгорание и повреждение гаражей на территории одного из гаражных кооперативов.

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Вспыхнул пожар также на территории одного из предприятий.

Остальные повреждения выясняются.

— К счастью, на эту минуту информации о погибших в результате вражеской атаки нет. Спасибо Богу! Наша честь, почет и благодарность силам ПВО. В случае поступления новой информации, буду оперативно информировать, — отметил Игорь Полищук.

Как уточнил глава Волынской ОВА Иван Рудницкий, сегодня ночью в целом в воздушном пространстве Волыни находились около 50 БПЛА и 5 ракет.

Воздушная тревога в Волынской области продолжалась с 01:54 до 06:14.

Взрывы сегодня ночью также раздавались и в Киеве. Российские войска атаковали ударными дронами Shahed.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 232-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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