Що таке Голодомор
Голодомор – свідома та цілеспрямована карально-репресивна акція сталінського режиму, спрямована на упокорення українського національно-визвольного руху та фізичне знищення української національної групи.
Передумови Голодомору
Колективізація. Для здійснення масового терору голодом влада здійснила насильницьку колективізацію (об’єднання одноосібних селянських господарств у колективні).
Хлібозаготівлі. Тодішня влада ухвалила закон про хлібозаготівлі, згідно з яким колгоспи мусили здавати державі від чверті до третини зібраного збіжжя.
Розкуркулення селян. Ліквідовано прошарок заможних селян та вилучено значні запаси сільськогосподарської продукції, які зберігалися в куркульських господарствах.
Закон про п’ять колосків
У 1932 році, коли в Україні не було запасів борошна, а посівний матеріал вилучили, радянська влада ухвалила так званий закон про п’ять колосків.
Згідно з ним, розкрадання майна колгоспів каралося розстрілом, за “пом’якшувальних обставин” – позбавленням волі терміном щонайменше на 10 років. Закон про п’ять колосків фактично заборонив людям мати їжу.
Скільки людей загинули – приблизна кількість жертв
Терор голодом діяв в Україні протягом 22 місяців. За цей час жертвами Голодомору могли стати від трьох до 10 млн українців. Точна кількість жертв невідома через свідому заборону на ведення статистики смертності.
Тоді населення України становило близько 30 млн осіб, а всього на території СРСР – близько 105 млн людей.
Вшанування пам’яті жертв
Запали свічку пам’яті
Цього року вшанування пам’яті жертв Голодомору відбуватиметься під час повномасштабної війни Росії проти України.
Знову проти українців росіяни застосовують геноцидні практики. У цій війні РФ переслідує ту ж мету, що й під час Голодоморів — знищити українську ідентичність і націю.
Українців закликають приєднатися до акції Запали свічку. Де б ви не були — вдома, в будь-якому регіоні України чи за кордоном, ввечері 26 листопада потрібно запалити вогник у вікні як прояв скорботи за загиблими та віри в перемогу українців найближчим часом.
Книги про Голодомор
- Василенко В. Голодомор 1932—1933 років в Україні як злочин геноциду: правова оцінка.
- Гриневич Л. Хроніка колективізації та Голодомору в Україні.
- Захаров Є. Чи можна кваліфікувати голодомор 1932—1933 років в Україні та на Кубані як геноцид?
- Котляр Ю. Голодомори 1921—1923 рр. та 1932—1933 рр. на Півдні України: етнічний та міжнародний аспекти.
- Кульчицький С. Голод 1932—1933 рр. в Україні як геноцид: мовою документів, очима свідків.
- Хмельковський Л. 136 призвідців Голодомору.
- Мейс Джеймс. Ваші мертві вибрали мене…
- Енн Еплбаум. Червоний Голод: Війна Cталіна з Україною.
Фільми про Голодомор
Голодомор. Забутий геноцид (2014)
Гіркі жнива (2017)
Голод до правди (2018)
Ціна правди