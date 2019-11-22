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Факты / Украина

Дела Майдана: в ГПУ назвали количество обвинительных приговоров

По делам Майдана в суд направлены 195 обвинительных актов в отношении 298 лиц, судами признаны виновными 59 человек, рассказали в Генеральной прокуратуре.

Дела Майдана: в ГПУ назвали количество обвинительных приговоров

В Украине 46 человек получили обвинительный приговор по делам Майдана, подозрение сообщено 445 лицам.

Об этом в эфире украинского телеканала заявил заместитель генерального прокурора Украины – главный военный прокурор Виктор Чумак.

Среди лиц, которым сообщили о подозрении: 48 высших должностных лиц, 220 правоохранителей, в том числе 27 следователей, 20 прокуроров и 23 судей.

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– Направлено в суд 195 обвинительных актов в отношении 298 лиц в совершении преступлений, судами признаны виновными 59 лиц, – рассказал Чумак.

К слову, Факты ICTV писали о главных эпизодах по делам Майдана и угрожает ли им что-то в связи с передачей из Генпрокуратуры в Государственное бюро расследований.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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