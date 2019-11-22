У справах Майдану до суду направлено 195 обвинувальних актів щодо 298 осіб, судами визнано винними 59 осіб, розповіли у Генеральній прокуратурі.

В Україні 46 осіб отримали обвинувальний вирок у справах Майдану, підозру повідомлено 445 особам.

Про це в ефірі українського телеканалу заявив заступник генерального прокурора України – головний військовий прокурор Віктор Чумак.

Серед осіб, яким повідомили про підозру: 48 вищих посадових осіб, 220 правоохоронців, в тому числі 27 слідчих, 20 прокурорів і 23 суддів.

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– Направлено до суду 195 обвинувальних актів щодо 298 осіб у вчиненні злочинів, судами визнано винними 59 осіб, – розповів Чумак.

До слова, Факти ICTV писали про головні епізоди у справах Майдану та чи загрожує їм щось у зв’язку з переданням із Генпрокуратури до Державного бюро розслідувань.