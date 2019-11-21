Генпрокуратура до сих пор расследует дела Евромайдана, которые насчитывают около 4 700 эпизодов с преступлениями во время Революции Достоинства. В ГПУ уверяют, что ни одно дело не исчезнет после перехода в Государственное бюро расследований.

21 ноября отмечается День достоинства и свободы – ежегодный праздник в честь начала в этот день двух революций: Оранжевой революции (2004) и Революции Достоинства (2013 года).

Расследования преступлений, совершенных во время Евромайдана, до сих пор продолжаются. По словам бывшего руководителя Управления спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка, всего правоохранительные органы расследуют более 4700 эпизодов в рамках дела Майдана.

В каком состоянии дела и угрожает ли им что-то в связи с передачей из Генпрокуратуры в Государственное бюро расследований – в материале Фактов ICTV.

Большие эпизоды дела Евромайдана

События возле Кабинета министров 25 ноября, 30 ноября, первый разгон участников Майдана, события декабря на Банковой, попытки штурма Майдана 10-11 декабря, право на которые правоохранителям дали суды.

Преступления “титушок”, нападение на Татьяну Чорновил, январские события и первые убийства, похищения Вербицкого и Луценко, утреннее шествие 18 февраля, события в Мариинском парке, на Институтской, на Грушевского, штурм Майдана с 18 на 19 февраля, наибольшее количество убитых 21 февраля – раздача оружия как правоохранителям, так и “титушкам” в ночь на 21 февраля.

Преследование активистов Автомайдана, провокации на Щорса, где были избиты и арестованы майдановцы, события на Крепостном переулке и другие.

Более 200 эпизодов, связанных с незаконным привлечением к уголовной ответственности и арестами протестующих, к которым могли быть причастны следователи, прокуроры, судьи.

Читайте: День Достоинства и Свободы: истории участников Евромайдана

Передача дел Майдана в ГБР

По словам Генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки, делам Майдана ничего не угрожает в связи с передачей их в другие правоохранительные ведомства. Большинством из них теперь будут заниматься работники Государственного бюро расследований. Также эпизоды переданы в Национальную полицию и Службу безопасности.

Сейчас происходит инвентаризация дел специальной комиссией в ГПУ при участии общественности, сообщил Рябошапка. Он подчеркнул, что следственные действия будут продолжаться, несмотря на инвентаризацию.

В ГПУ также ожидают быстрого принятия парламентом изменений в закон о ГБР о переходе следователей из Генпрокуратуры в это ведомство для расследования дел Майдана.

Со своей стороны директор ГБР Роман Труба напомнил, что майдановские дела будет рассматривать спецподразделение, в которое войдут 27 следователей. Еще столько же работников в ГБР перейдут из Генеральной прокуратуры. Так, в целом дела Евромайдана будут расследовать около полусотни человек.

К слову, Факты ICTV вспомнили первый день, когда украинцы вышли на Евромайдан, который впоследствии превратился в Революцию Достоинства.

Источник: LB.ua, УНИАН