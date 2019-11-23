Миссия Международного валютного фонда официально заявила о завершении визита в Украине.

По завершению визита в Украине миссия МВФ заявила о конструктивных и плодотворных обсуждениях с властью Украины. Однако для заключения договоренности о новой программе Staff Level Agreement необходимо продолжить дискуссию в ближайшее время.

– Миссия достигла заметного дальнейшего продвижения в дискуссиях в отношении мер и реформ, которые могли бы лечь в основу новой программы, поддержанной МВФ… Дискуссии продолжатся в последующие недели, – говорится в заявлении главы миссии Рона ван Родена.

Среди обсуждаемых необходимых шагов – меры в денежно-кредитном, налогово-бюджетном и финансовом секторах, реформы по улучшению бизнес-климата, усиление верховенства права и наращивание экономического роста.

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Миссия МВФ отдала должное существенному прогрессу, достигнутому в последние несколько месяцев на пути реформ и соблюдению взвешенной экономической политики.

Напомним, что миссия МВФ работала в Украине с 14 по 22 ноября. Украина ведет переговоры по новому трехлетнему соглашению о расширенном финансировании для Украины в размере $5-6 млрд.