Місія Міжнародного валютного фонду офіційно заявила про завершення візита в Україні.

По завершенню візиту в Україні місія МВФ заявила про конструктивні і плідні обговорення з владою України. Однак для укладення домовленості про нову програму Staff Level Agreement необхідно продовжити дискусію найближчим часом.

– Місія досягла помітного подальшого просування у дискусіях щодо заходів і реформ, які могли б лягти в основу нової програми, підтриманої МВФ… Дискусії триватимуть в наступні тижні, – йдеться у заяві голови місії Рона ван Родена.

Серед необхідних кроків – заходи у грошово-кредитному, податково-бюджетному і фінансовому секторах, реформи щодо поліпшення бізнес-клімату, посилення верховенства права та нарощування економічного зростання.

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Місія МВФ віддала належне значному прогресу, досягнутому в останні кілька місяців на шляху реформ і дотриманню виваженої економічної політики.

Нагадаємо, що місія МВФ працювала в Україні з 14 по 22 листопада. Наша країна веде переговори щодо нової трирічної угоди з розширення фінансування для України у розмірі $5-6 млрд.