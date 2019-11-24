Председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев готов свидетельствовать в расследовании США в отношении адвоката президента Дональда Трампа Руди Джулиани.
Председатель правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев готов дать показания в федеральном расследовании США в отношении адвоката президента Дональда Трампа Руди Джулиани.
– С большой вероятностью меня пригласят для дачи показаний по этому делу.
Отмечалось, что расследование связано с федеральным делом против двух соратников Джулиани, Игоря Фруман и Льва Парнаса, которым в прошлом месяце были предъявлены обвинения в возможном нарушении законов о финансировании избирательной кампании.
Свидетельства Коболева могут пролить свет на недавние утверждения руководителей энергетических служб США и Украины о том, что Парнас и Фруман пытались использовать свои связи с Джулиани и администрацией Трампа для замены руководства Нафтогаза.
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При этом глава правления Нафтогаза не стал говорить, что именно готов рассказать следователям.
Напомним, Трамп возмутился тем, что его обвиняют в давлении на украинских политиков.
Источник: Time