В случае положительного решения МВФ курс доллара может упасть ниже 24 гривен, прогнозирует эксперт.

Положительное решение по новой программе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ) может еще укрепить курс гривны к доллару.

Такой прогноз дал аналитик Альпари Максим Пархоменко.

– В случае положительного решения МВФ мы можем ожидать продолжение снижение курса доллара и преодоление отметки в 24 гривны за доллар, – сказал он.

Пархоменко напомнил, что курс доллара к гривне сейчас находится на минимальных значениях за последние несколько лет благодаря последним аукционам Минфина, которые сформировали спрос на гривну. В тоже время, спрос за доллар на рынке значительной мере просел.

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По его мнению, сейчас на рынке формируется нехватка гривневой ликвидности, что толкает курс доллара все ниже.

Как сообщалось, миссия МВФ официально заявила о завершении работы в Украине.