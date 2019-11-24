PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Курс доллара может упасть после решения МВФ по кредиту – эксперт

В случае положительного решения МВФ курс доллара может упасть ниже 24 гривен, прогнозирует эксперт.

Гривна и доллар

Положительное решение по новой программе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ) может еще укрепить курс гривны к  доллару.

Такой прогноз дал аналитик Альпари Максим Пархоменко.

– В случае положительного решения МВФ мы можем ожидать продолжение снижение курса доллара и преодоление отметки в 24 гривны за доллар, – сказал он.

Пархоменко напомнил, что курс доллара к гривне сейчас находится на минимальных значениях за последние несколько лет благодаря последним аукционам Минфина, которые сформировали спрос на гривну. В тоже время, спрос за доллар на рынке значительной мере просел.

Читайте: Курс доллара на 2020 год – прогноз Кабмина

По его мнению, сейчас на рынке формируется нехватка гривневой ликвидности, что толкает курс доллара все ниже.

Как сообщалось, миссия МВФ официально заявила о завершении работы в Украине.

Источник: РБК-Украина

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка