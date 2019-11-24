У разі позитивного рішення МВФ курс долара може впасти нижче 24 гривень, прогнозує експерт.

Позитивне рішення щодо нової програми співпраці України з Міжнародним валютним фондом (МВФ) може ще зміцнити курс гривні до долара.

Такий прогноз дав аналітик Альпарі Максим Пархоменко.

– У разі позитивного рішення МВФ ми можемо очікувати продовження зниження курсу долара і подолання позначки у 24 гривні за долар, – сказав він.

Пархоменко нагадав, що курс долара до гривні зараз знаходиться на мінімальних значеннях за останні кілька років завдяки останнім аукціонам Мінфіну, які сформували попит на гривню. Водночас, попит за долар на ринку значною мірою просів.

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На його думку, зараз на ринку формується нестача гривневої ліквідності, що штовхає курс долара все нижче.

Як повідомлялося, місія МВФ офіційно заявила про завершення роботи в Україні.