Владимир Зеленский назвал мост в Станице Луганской символом единства Украины.
Президент Владимир Зеленский опубликовал видео восстановления моста на линии разграничения в Станице Луганской.
Лидер государства назвал мост не просто переправой, а символом единства Украины.
Мост в Станице Луганской регулярно подвергался обстрелам и окончательно был разрушен в марте 2015 года.
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В сентябре 2018 года из областного бюджета на ремонт было потрачено почти 20 млн грн. По данным Луганской ОГА, летом 2019 года Красный Крест выделил на ремонт моста €60 млн.
Напомним, 20 ноября Зеленский во время торжественной церемонии открыл мост в Станице Луганской.
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