Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на единственный пункт пропуска между подконтрольной Киеву частью Донбасса и “ЛНР”, где состоялось открытие моста.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Станицу Луганскую и принял участие в торжественной церемонии открытия восстановленного моста.

20 ноября, полностью завершено восстановление разрушенной части моста в Станице Луганской. Участок моста, который был построен, намерено сделали узким – чтобы по нему не могли проехать танки и другая военная техника. С обеих сторон.

Но при этом по мосту сможет в случае необходимости проехать легковое авто, например скорая помощь.

Ранее президент издавал указ, согласно которому срок восстановления моста был до 27 ноября, но ремонтники справились раньше.

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Зеленский заявил, что рассчитывает на саммите нормандской четверки обсудить восстановление контроля Киева над границей с РФ и договориться о полном прекращении огня в Донбассе.

– Сейчас нет никаких выстрелов в зонах разведения сил и средств: Станица Луганская, Золотое и Петровское, – сказал Зеленский.

Напомним, встреча нормандской четверки предварительно состоится 9 декабря в Париже.