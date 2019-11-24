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Факти / Україна

Символ єдності: Зеленський показав, як будувався міст у Станиці Луганській

Володимир Зеленський назвав міст у Станиці Луганській символом єдності України.

Символ єдності: Зеленський показав, як будувався міст у Станиці Луганській

Президент Володимир Зеленський опублікував відео відновлення мосту на лінії розмежування у Станиці Луганській.

Лідер держави назвав міст не просто переправою, а символом єдності України.

Міст у Станиці Луганській регулярно піддавався обстрілам і остаточно був зруйнований у березні 2015 року.

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У вересні 2018 року з обласного бюджету на ремонт було витрачено майже 20 млн грн. За даними Луганської ОДА, влітку 2019 року Червоний Хрест виділив на ремонт мосту €60 млн.

Нагадаємо, 20 листопада Зеленський під час урочистої церемонії відкрив міст у Станиці Луганській.

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