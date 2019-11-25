Новым председателем Черновицкой ОГА стал Сергей Осачук. Что о нем известно – читайте на Фактах ICTV.

Сергею Осачуку 47 лет. Он родился в Черновцах в 1972 году. В 1994 году окончил исторический факультет Черновицкого национального университета.

Является кандидатом исторических наук, переводчиком, государственным деятелем. Стажировался в университетах Вены и Мюнхена.

Также является автором и издателем ряда монографий по истории немцев Буковины, межэтнических отношений, дипломатических документов, научно-популярных очерков по истории Черновцов.

В 2010 году Сергей Осачук баллотировался в Черновицкий городской совет от украинской партии Единство, но не был избран.

В 2013 году был назначен на должность почетного консула Австрийской республики в Черновцах. Также занимал должность советника мэра Черновцов по вопросам культурной политики и международных отношений.

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Согласно декларации за 2018 год, Сергей Осачук совместно с женой владеет квартирой в Черновцах размером 66 м². Отдельно жена владеет квартирой 115 м².

Кроме того, он является бенефециарним владельцем ряда общественных организаций, в частности Карпатско-Дунайского партнерства, Литературного целановского центра, Объединения выпускников и друзей Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича, Буковинского медиа-центра, Родного города.

За 2018 год Сергей Осачук задекларировал 89,5 тыс. грн дохода, наличными он хранит 1,2 млн грн и $72 тыс.

К слову, ранее Владимир Зеленский уволил с СБУ Богдана Тиводара и назначил глав службы в шести областях.

Фото: Сергей Осачук