PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Мільйон готівкою і квартира: що відомо про голову Чернівецької ОДА Осачука

Новим головою Чернівецької ОДА став Сергій Осачук. Що про нього відомо – читайте на Фактах ICTV.

Мільйон готівкою і квартира: що відомо про голову Чернівецької ОДА Осачука

Сергієві Осачуку 47 років. Він народився у Чернівцях у 1972 році.  У 1994 році закінчив історичний факультет Чернівецького національного університету.

Є кандидатом історичних наук, перекладачем, державним діячем. Стажувався в університетах Відня та Мюнхена.

Також є автором і видавцем низки монографій з історії німців Буковини, міжетнічних відносин, дипломатичних документів, науково-популярних нарисів з історії Чернівців.

У 2010 році Сергій Осачук балотувався до Чернівецької міської ради від української партії Єдність, але не був обраним.

У 2013 році був призначений на посаду почесного консула Австрійської республіки в Чернівцях. Також обіймав посаду радника мера Чернівців з питань культурної політики та міжнародних відносин.

Читайте: Зеленський призначив Осачука головою Чернівецької ОДА

Згідно з декларацією за 2018 рік, Сергій Осачук спільно з дружиною володіє квартирою в Чернівцях розміром 66 м². Окремо дружина володіє квартирою 115 м².

Крім того, він є бенефеціарним власником низки громадських організацій, зокрема Карпатсько-Дунайського партнерства, Літературного Целанівського центру, Об’єднання випускників та друзів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Буковинського медіа-центру, Рідного міста.

За 2018 рік Сергій Осачук задекларував 89,5 тис. грн доходу, готівкою він зберігає 1,2 млн грн та $72 тис.

До слова, раніше Володимир Зеленський звільнив з СБУ Богдана Тиводара і призначив голів служби у шести областях.

Фото: Сергій Осачук 

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Ніж
На Чернігівщині чоловік порізав 5-річного сина і встромив собі ножа у груди
Зеленський призначив Осачука головою Чернівецької ОДА
Зеленський призначив Осачука головою Чернівецької ОДА
Стрілянина на кордоні
Стрілянина на кордоні: під час спроби втечі поранено трьох контрабандистів
У Чернівцях жителі триповерхівки можуть зустріти зиму без даху над головою
У Чернівцях жителі триповерхівки можуть зустріти зиму без даху над головою
На Буковині викрили схему незаконного оформлення євроблях
На Буковині викрили схему незаконного оформлення євроблях
Петро Порошенко підписав указ
Що відомо про нового голову Черкаської ОДА Романа Боднара
Зеленський призначив нового голову Черкаської ОДА
Зеленський призначив нового голову Черкаської ОДА
Андрій Прокопенко
Зеленський призначив Прокопенка головою Чернігівської ОДА
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка