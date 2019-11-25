Новим головою Чернівецької ОДА став Сергій Осачук. Що про нього відомо – читайте на Фактах ICTV.

Сергієві Осачуку 47 років. Він народився у Чернівцях у 1972 році. У 1994 році закінчив історичний факультет Чернівецького національного університету.

Є кандидатом історичних наук, перекладачем, державним діячем. Стажувався в університетах Відня та Мюнхена.

Також є автором і видавцем низки монографій з історії німців Буковини, міжетнічних відносин, дипломатичних документів, науково-популярних нарисів з історії Чернівців.

У 2010 році Сергій Осачук балотувався до Чернівецької міської ради від української партії Єдність, але не був обраним.

У 2013 році був призначений на посаду почесного консула Австрійської республіки в Чернівцях. Також обіймав посаду радника мера Чернівців з питань культурної політики та міжнародних відносин.

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Згідно з декларацією за 2018 рік, Сергій Осачук спільно з дружиною володіє квартирою в Чернівцях розміром 66 м². Окремо дружина володіє квартирою 115 м².

Крім того, він є бенефеціарним власником низки громадських організацій, зокрема Карпатсько-Дунайського партнерства, Літературного Целанівського центру, Об’єднання випускників та друзів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Буковинського медіа-центру, Рідного міста.

За 2018 рік Сергій Осачук задекларував 89,5 тис. грн доходу, готівкою він зберігає 1,2 млн грн та $72 тис.

До слова, раніше Володимир Зеленський звільнив з СБУ Богдана Тиводара і призначив голів служби у шести областях.

Фото: Сергій Осачук