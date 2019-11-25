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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Нафтогаз готов взять у Газпрома газ в счет $3 млрд по решениям арбитража

Нафтогаз Украины готов принять от Газпрома природный газ вместо денег в счет выплаты около $ 3 млрд по решениям Cтокгольмського арбитража.

Нафтогаз готов взять у Газпрома газ в счет $3 млрд по решениям арбитража

Исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко сообщил, что ответила компания на предложение Газпрома заключить договор о транзите газа сроком на один год и отказаться от претензий в международном арбитраже.

– Нас устраивают денежные средства, но если Газпром хочет оплатить этот долг через поставки газа, мы готовы рассмотреть такое предложение, – рассказал он.

В то же время Витренко подчеркнул, что Нафтогаз в ответе российскому газовому монополисту настаивает на новом контракте по европейским правилам.

Читайте: Нафтогаз vs Газпром: согласится ли Украина на предложение Газпрома и есть ли альтернатива

– Новый контракт на транзит должен заключаться по европейским правилам с отделенным от Нафтогаза оператором, – добавил он.

Напомним, в конце февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал Газпром заплатить Нафтогазу $2,56 млрд. Газпром обжаловал это решение в суде округа Свеа (Швеция).

Ранее в интервью Фактам ICTV Юрий Витренко объяснил, почему Газпром и Нафтогаз снова судятся в Стокгольмском арбитраже. Он рассказал, чего требуют компании и о каких суммах идет речь.

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