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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Нафтогаз готовий взяти у Газпрому газ в рахунок $3 млрд за рішеннями арбітражу

Нафтогаз України готовий прийняти від Газпрому природний газ замість грошей в рахунок виплати близько $3 млрд за рішеннями Cтокгольмського арбітражу.

Нафтогаз готовий взяти у Газпрому газ в рахунок $3 млрд за рішеннями арбітражу

Виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко повідомив, щр відповіла компанія на пропозицію Газпрому укласти договір про транзит газу терміном на один рік та відмовитися від претензій у міжнародному арбітражі.

– Нас влаштовують грошові кошти, але якщо Газпром хоче сплатити цей борг через поставки газу, ми готові розглянути таку пропозицію, – розповів він.

Водночас Вітренко наголосив, що Нафтогаз у відповіді російському газовому монополісту наполягає на новому контракті за європейськими правилами.

Читайте: Нафтогаз vs Газпром: чи погодиться Україна на пропозицію Газпрому і яка альтернатива

– Новий контракт на транзит має укладатися за європейськими правилами з відокремленим від Нафтогазу оператором, – додав він.

Нагадаємо, наприкінці лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж зобов’язав Газпром заплатити Нафтогазу $2,56 млрд. Газпром оскаржив це рішення в суді округу Свеа (Швеція).

Раніше в інтерв’ю Фактам ICTV Юрій Вітренко пояснив, чому Газпром і Нафтогаз знову судяться у Стокгольмському арбітражі. Він розповів, чого вимагають компанії та про які суми йдеться.

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